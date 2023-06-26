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Калініна втрималася в топ-30 тенісисток світу, Світоліна та інші втратили позиції

Фото: Ангеліна Калініна – наразі найкраща представниця України в тенісі (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна зберегла звання першої ракетки України. До першої сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) потрапили ще чотири її співвітчизниці.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

26-річна уродженка Нової Каховки не змінила позицію в рейтингу. Українка набрала 1527 залікових балів і йде на 26-й сходинці.

Калініна залишила позаду інших українок. Киянка Марта Костюк втратила одне місце та опустилася на 35-ту позицію (1200 рейтингових очок). Відразу на 10 сходинок впала досвідчена Леся Цуренко. Нині вона посідає 56-те місце (942). До першої сотні потрапили Еліна Світоліна (75-та позиція, 798 очок) та Катерина Байндль (86-те місце, 745 балів).

Окрім того, в другій сотні рейтингу розташувалися ще три українські тенісистки. Незначний прогрес продемонстрували Дарія Снігур і Катаріна Завацька. Натомість Даяна Ястремська втратила одну позицію.

Безумовним лідером класифікації залишилася Іга Свьонтек. Титулована полька набрала 8940 очок. Вона суттєво випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі (8066 балів), а трійку найкраших замкнула представниця Казахстану Єлена Рибакіна (5090). Американка Джессіка Пегула обмінялася позиціями з француженкою Каролін Гарсією у межах топ-5.

До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.

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