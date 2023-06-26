Калініна втрималася в топ-30 тенісисток світу, Світоліна та інші втратили позиції
Українська тенісистка Ангеліна Калініна зберегла звання першої ракетки України. До першої сотні класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) потрапили ще чотири її співвітчизниці.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.
26-річна уродженка Нової Каховки не змінила позицію в рейтингу. Українка набрала 1527 залікових балів і йде на 26-й сходинці.
Калініна залишила позаду інших українок. Киянка Марта Костюк втратила одне місце та опустилася на 35-ту позицію (1200 рейтингових очок). Відразу на 10 сходинок впала досвідчена Леся Цуренко. Нині вона посідає 56-те місце (942). До першої сотні потрапили Еліна Світоліна (75-та позиція, 798 очок) та Катерина Байндль (86-те місце, 745 балів).
Окрім того, в другій сотні рейтингу розташувалися ще три українські тенісистки. Незначний прогрес продемонстрували Дарія Снігур і Катаріна Завацька. Натомість Даяна Ястремська втратила одну позицію.
Безумовним лідером класифікації залишилася Іга Свьонтек. Титулована полька набрала 8940 очок. Вона суттєво випереджає Аріну Сабаленко з Білорусі (8066 балів), а трійку найкраших замкнула представниця Казахстану Єлена Рибакіна (5090). Американка Джессіка Пегула обмінялася позиціями з француженкою Каролін Гарсією у межах топ-5.
До слова, раніше Цуренко розповіла про цинічний лист WTA щодо слідства проти тренера за критику організацію.
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