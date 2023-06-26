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Калинина удержалась в топ-30 теннисисток мира, Свитолина и другие потеряли позиции

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Киев, Понедельник 26 июня 2023 10:13
Калинина удержалась в топ-30 теннисисток мира, Свитолина и другие потеряли позиции Фото: Ангелина Калинина – лучшая представительница Украины в теннисе (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинская теннисистка Ангелина Калинина сохранила звание первой ракетки Украины. В первую сотню классификации Женской теннисной ассоциации (WTA) попали еще четыре ее соотечественницы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

26-летняя уроженка Новой Каховки не изменила позицию в рейтинге. Украинка набрала 1527 зачетных баллов и идет на 26-й строчке.

Калинина оставила позади других украинок. Киевлянка Марта Костюк потеряла одно место и опустилась на 35-ю позицию (1200 рейтинговых очков). Сразу на 10 ступенек упала опытная Леся Цуренко. Теперь она занимает 56 место (942). В первую сотню попали Элина Свитолина (75-я позиция, 798 очков) и Екатерина Байндль (86-е место, 745 баллов).

Кроме того, во второй сотне рейтинга расположились еще три украинских теннисистки. Незначительный прогресс продемонстрировали Дарья Снигур и Катарина Завацкая. В свою очередь Даяна Ястремская потеряла одну позицию.

Безусловным лидером классификации осталась Ига Свентек. Титулованная полячка набрала 8940 очков. Она существенно опережает Арину Соболенко из Беларуси (8066 баллов), а тройку лучших замкнула представительница Казахстана Елена Рыбакина (5090). Американка Джессика Пегула обменялась позициями с француженкой Каролин Гарсией в пределах топ-5.

Калинина удержалась в топ-30 теннисисток мира, Свитолина и другие потеряли позиции

К слову, ранее Цуренко рассказала о циничном письме WTA по поводу следствия против тренера за критику организации.

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Марта Костюк Теннис Элина Свитолина
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