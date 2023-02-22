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Калініна вилетіла від Плішкової в 1/8 фіналу турніру в ОАЕ

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Дубаї, Середа 22 лютого 2023 12:57
Калініна вилетіла від Плішкової в 1/8 фіналу турніру в ОАЕ Фото: Ангеліна Калініна останньою з українок покинула турнір (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна зазнала поразки в другому колі тенісного турніру в Дубаях від Кароліни Плішкової.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Dubai Tennis Championships, 1/8 фіналу

Калініна – Плішкова – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Суперниці зробили ставку на власні подачі. Як наслідок, перші десять геймів завершилися прогнозовано – набраними очками тієї тенісистки, яка подавала. Щоправда, Плішкова двічі "натякала" українці на брейк, але Калініна спроби опонентки нівелювала.

Утім, чешка таки зуміла дотиснути першу ракетку України в найвідповідальніший момент першої партії. За рахунку 5:5 Плішкова взяла подачу Калініної, а потім відразу закрила сет на своїй подачі. Партія тривала рівно 50 хвилин.

Другий сет повністю повторив сценарій першого. Упевненою грою на власних подачах суперниці довели справу до рахунку 5:5, а потім Плішкова знову оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Калініна довго опиралася, відіграла два матч-пойнти та перевела партію у тай-брейк. Там українка виявилася сильнішою (8:6).

А ось запалу на вирішальний сет у найсильнішої української тенісистки не вистачило. Уже в четвертому геймі вона дозволила чешці зробити брейк, тож та створила солідний гандикап (4:1). Відіграти таке відставання Калініна вже не змогла та зачохлила ракетку в Дубаях.

До слова, напередодні Костюк у напруженій боротьбі програла Бенчіч у другому колі змагань.

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