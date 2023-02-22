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Калинина вылетела от Плишковой в 1/8 финала турнира в ОАЭ

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Дубай, Среда 22 февраля 2023 12:57
Калинина вылетела от Плишковой в 1/8 финала турнира в ОАЭ Фото: Ангелина Калинина последней из украинок покинула турнир (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина потерпела поражение во втором круге теннисного турнира в Дубаях от Каролины Плишковой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Dubai Tennis Championships, 1/8 финала

Калинина – Плишкова – 1:2 (5:7, 7:6, 2:6)

Соперницы сделали ставку на свои подачи. Как следствие, первые десять геймов завершились прогнозируемо – набранными очками подававшей теннисистки. Правда, Плишкова дважды "намекала" украинке на брейк, но Калинина попытки оппонентки нивелировала.

Впрочем, чешка сумела дожать первую ракетку Украины в самый ответственный момент первой партии. При счете 5:5 Плишкова взяла подачу Калининой, а затем сразу закрыла сет на своей подаче. Партия продолжалась ровно 50 минут.

Второй сет полностью повторил сценарий первого. Уверенной игрой на собственных подачах соперницы довели дело до счета 5:5, а затем Плишкова снова оформила брейк и завоевала стратегическое преимущество. Калинина долго сопротивлялась, отыграла два матч-пойнта и перевела партию в тай-брейк. Там украинка оказалась сильнее (8:6).

А вот запала на решающий сет у сильнейшей украинской теннисистки не хватило. Уже в четвертом гейме она позволила чешке сделать брейк и создать солидный гандикап (4:1). Отыграть такое отставание Калинина уже не смогла и зачехлила ракетку в Дубае.

К слову, накануне Костюк в напряженной борьбе проиграла Бенчич во втором круге соревнований.

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