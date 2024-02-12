Калініна вибила імениту британку на старті Qatar Open

Qatar TotalEnergies Open, 1-й раунд, жінки

Радукану – Калініна – 0:2 (0:6, 6:7)

У стартовому сеті українська тенісистка просто "зім'яла" опонентку. Калініна з трьома брейками блискавично повісила британці "бублик". На першу партію проти переможниці US Open-2021 вона витратила всього 23 хвилини.

Утім, Радукану отямилася на старті другого сету. У дебюті суперниці обмінялися брейками, а далі зосередилися на власних подачах. Ключовим міг стати сьомий гейм, але Калініна з п'яти спроб не змогла оформити пункт на подачі британської тенісистки.

Здавалося, що опоненткам не уникнути тай-брейку. Та в одинадцятому геймі українка несподівано легко оформила другий за партію брейк. Калініній випав шанс закрити сет і матч на власній подачі. Однак, реалізувати два матчболи не змогла та змушена була грати додатковий гейм. У ньому Радукану трималася на рівних, але в кінцівці вітчизняна тенісистка таки дотиснула її.

У наступному колі Калініна зустрінеться з Єленою Остапенко. Латвійка отримала восьмий номер посіву в столиці Катару. Загальний призовий фонд турніру склав понад 3,2 млн доларів.