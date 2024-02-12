RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Калинина выбила знаменитую британку на старте Qatar Open

Фото: Ангелина Калинина разобралась с триумфатором US Open-2021 (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинка Ангелина Калинина обыграла британскую теннисистку Эмму Радукану в первом круге соревнований в Дохе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Qatar TotalEnergies Open, 1-й раунд, женщины

Радукану – Калинина – 0:2 (0:6, 6:7)

 

В стартовом сете украинская теннисистка просто "смяла" оппонентку. Калинина с тремя брейками молниеносно повесила британке "баранку". На первую партию против победительницы US Open-2021 она потратила всего 23 минуты.

Впрочем, Радукану пришла в себя на старте второго сета. В дебюте соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на собственных подачах. Ключевым мог стать седьмой гейм, но Калинина с пяти попыток не смогла оформить пункт на подаче британской теннисистки.

Казалось, что оппоненткам не избежать тай-брейка. Но в одиннадцатом гейме украинка неожиданно легко оформила второй брейк за партию. Калининой выпал шанс закрыть сет и матч на собственной подаче. Однако реализовать два матчбола не смогла и вынуждена была играть дополнительный гейм. В нем Радукану держалась на равных, но в концовке отечественная теннисистка все-таки дожала ее.

В следующем круге Калинина встретится с Еленой Остапенко. Латышка получила восьмой номер посева в столице Катара. Общий призовой фонд турнира составил свыше 3,2 млн долларов.

К слову, ранее Ястремская поднялась на три позиции в новом рейтинге WTA.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Теннис