Калинина выбила знаменитую британку на старте Qatar Open

Qatar TotalEnergies Open, 1-й раунд, женщины

Радукану – Калинина – 0:2 (0:6, 6:7)

В стартовом сете украинская теннисистка просто "смяла" оппонентку. Калинина с тремя брейками молниеносно повесила британке "баранку". На первую партию против победительницы US Open-2021 она потратила всего 23 минуты.

Впрочем, Радукану пришла в себя на старте второго сета. В дебюте соперницы обменялись брейками, а затем сосредоточились на собственных подачах. Ключевым мог стать седьмой гейм, но Калинина с пяти попыток не смогла оформить пункт на подаче британской теннисистки.

Казалось, что оппоненткам не избежать тай-брейка. Но в одиннадцатом гейме украинка неожиданно легко оформила второй брейк за партию. Калининой выпал шанс закрыть сет и матч на собственной подаче. Однако реализовать два матчбола не смогла и вынуждена была играть дополнительный гейм. В нем Радукану держалась на равных, но в концовке отечественная теннисистка все-таки дожала ее.

В следующем круге Калинина встретится с Еленой Остапенко. Латышка получила восьмой номер посева в столице Катара. Общий призовой фонд турнира составил свыше 3,2 млн долларов.