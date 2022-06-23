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Калинина и Цуренко завершили выступления в Истобрне на стадии 1/4 финала

Фото: Ангелина Калинина (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Четвертьфинал престижного турнира Женской теннисной ассоциации в британском Истборне стал роковым сразу для двух украинок – Ангелины Калининой и Леси Цуренко.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

WTA, Истборн, 1/4 финала

Остапенко – Калинина – 6:3, 6:2

Хаддад – Цуренко – отказ украинки

Обе украинские теннисистки завершили борьбу за трофей. Представительство Украины на турнире упало до нуля.

Калинина живо начала против латышки Остапенко. Первая ракетка Украины взяла два стартовых гейма, но пыл быстро иссяк – пять следующих подач подряд взяла соперница. Калинина выиграла еще один гейм, но для спасения сета было поздно (3:6).

А во второй партии преимущество Остапенко было еще более заметным. Балтийка потратила 36 минут на победу в сете, но ощутила настоящее сопротивление разве что в двух геймах. Однако, Калинина не сумела реализовать два брейка и проиграла партию и матч в целом.

Поединок между бразильянкой Хаддад и Цуренко вообще не состоялся. Украинка отказалась выходить на корт. Причина такого решения пока неизвестна, но накануне опытная теннисистка жаловалась на боль в локте.

К слову, ранее разобрали иностранный опыт проведения футбольных соревнований в разгар войны.

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Теннис