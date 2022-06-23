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Калініна та Цуренко завершили виступи в Істобрні на стадії 1/4 фіналу

Фото: Ангеліна Калініна (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Чвертьфінал престижного турніру Жіночої тенісної асоціації в британському Істборні став фатальним відразу для двоїх українок – Ангеліни Калініної та Лесі Цуренко.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

WTA, Істборн, 1/4 фіналу

Остапенко – Калініна – 6:3, 6:2

Хаддад – Цуренко – відмова українки

Обидві українські тенісистки завершили боротьбу за трофей. Представництво України на турнірі впало до нуля.

Калініна жваво розпочала проти латвійки Остапенко. Перша ракетка України взяла два стартові гейми, але запал швидко вичерпався – п'ять наступних подач поспіль взяла суперниця. Калініна виграла ще один гейм, але для порятунку сету було запізно (3:6).

Натомість у другій партії перевага Остапенко була ще помітнішою. Балтійка витратила 36 хвилин на перемогу в сеті, але відчула справжній спротив хіба в двох геймах. Та Калініна не зуміла реалізувати два брейки та програла партію і матч загалом.

Натомість поєдинок між бразилійкою Хаддад і Цуренко взагалі не відбувся. Українка відмовилася виходити на корт. Причина такого рішення наразі невідома, але напередодні досвідчена тенісистка скаржилася на біль у лікті.

До слова, раніше розібрали іноземний досвід проведення футбольних змагань у розпал війни.

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