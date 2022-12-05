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Калініна та ще три українки потрапили до топ-100 рейтингу WTA

Фото: Ангеліна Калініна поруч із п'ятдесяткою найкращих тенісисток (facebook.com/MooTennis)
Автор: Антон Федорців

Статус першої ракетки України в оновленій класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA) втримала Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

25-річна українка зберегла позиції в рейтингу тенісисток-професіоналок. Наразі вона йде 53-ю. В активі уродженки Нової Каховки 982 очки.

У першій сотні опинилися три співвітчизниці Калініної – Марта Костюк, Катерина Байндль і Даяна Ястремська. До того ж, остання повернулася до топ-100. Невдовзі до них може приєднатися і Дарія Снігур. В активі юної українки 463 очки та прогрес на вісім сходинок угору за тиждень.

У першій десятці класифікації обійшлося без змін. Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 11085 пунктів. Доповнили трійку туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США).

Цього тижня Снігур виступатиме на турнірі в ОАЕ. Натомість Калініна та Ястремська зіграють на челленджері у французькому Анже.

До слова, француженка Гарсія тріумфувала на WTA Finals в американському Техасі.

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ТеннисДаяна ЯстремськаМарта Костюк