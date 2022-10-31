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Калініна та ще дві українки втратили позиції в топ-100 рейтингу WTA

Фото: Ангеліна Калініна втрималася в топ-50 класифікації (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Перша ракетка України Ангеліна Калініна та ще дві її співвітчизниці погіршили становище в класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

25-річна українка втратила дві позиції в оновленому рейтингу тенісисток-професіоналок. Тепер уродженка Нової Каховки посідає 49-те місце в класифікації WTA (1051 очко).

Місця в першій сотні наразі зберегли ще дві українські тенісистки. На 76-ту сходинку опустилася Марта Костюк, яка втратила сім позицій за тиждень (814 очок). Тим часом Даяна Ястремська посіла 99-те місце (614 пунктів).

Найбільший прогрес продемонструвала Катерина Байндль. Досвідчена тенісистка піднялася вгору відразу на 35 сходинок. В актуальному рейтингу українка займає 138-ме місце (455 очок).

Натомість у першій десятці класифікації обійшлося без змін. Беззаперечним лідером рейтингу WTA залишилася Іга Свьонтек. Полька набрала 10335 пунктів. Доповнили трійку туніска Онс Жабер і Джессіка Пегула (США).

До слова, у суботу Надія Кіченок у парі вилетіла в півфіналі турніру в Мексиці.

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Марта КостюкДаяна ЯстремськаТеннис