RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Калинина и еще две украинки лишились позиции в топ-100 рейтинга WTA

Фото: Ангелина Калинина удержалась в топ-50 классификации (facebook.com/RussianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

Первая ракетка Украины Ангелина Калинина и две ее соотечественницы ухудшили положение в классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

25-летняя украинка потеряла две позиции в обновленном рейтинге теннисисток-профессионалок. Теперь уроженка Новой Каховки занимает 49-е место в классификации WTA (1051 очко).

Места в первой сотне сохранили еще две украинских теннисистки. На 76-ю строчку опустилась Марта Костюк, потерявшая семь позиций за неделю (814 очков). Тем временем Даяна Ястремская заняла 99 место (614 пунктов).

Наибольший прогресс продемонстрировала Екатерина Байндль. Опытная теннисистка поднялась вверх сразу на 35 ступенек. В актуальном рейтинге украинка занимает 138 место (455 очков).

В первой десятке классификации обошлось без изменений. Безоговорочным лидером рейтинга WTA осталась Ига Свентек. Полька набрала 10335 пунктов. Дополнили тройку туниска Онс Жабер и Джессика Пегула (США).

К слову, в субботу Надежда Киченок в паре вылетела в полуфинале турнира в Мексике.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Марта КостюкДаяна ЯстремскаяТеннис