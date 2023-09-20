Калініна та ще дві українки синхронно вилетіли з турніру в Гвадалахарі

Guadalajara Open AKRON, 2-й раунд, жінки

Калініна – Кенін – 0:2 (2:6, 6:7)

Ястремська – Азаренка – 0:2 (4:6, 6:7)

Костюк – Остапенко – 0:2 (2:6, 3:6)

Для Калініної матч проти американки Кенін розпочався невдало. У першому ж геймі українка віддала пункт на власній подачі, а потім дозволила суперниці оформити ще два брейки. Сама натомість взяла один, тож програла сет за 28 хвилин.

Конкурентнішою стала друга партія. До середини сету Калініна з брейком створила гандикап (4:1). Утім, довести справу до кінця українській тенісистці не вдалося. Кенін зуміла перевести гру в тай-брейк, де й дотиснула опонентку в боротьбі (7:5).

Одеситка Ястремська намагалася конкурувати з білорускою Азаренка. Українка трималася поруч із екс-першою ракеткою світу впродовж усієї зустрічі. Однак, досвід нейтральної спортсменки дозволив їй щоразу опинятися на крок попереду. Спершу їй вистачило єдиного брейку в першій партії.

Натомість у другому сеті Ястремська двічі обмінялася брейками з білоруською тенісисткою. Зрештою, справа дійшла до тай-брейку. Там суперниці йшли нога в ногу, але в ендшпілі сильнішою вкотре виявилася Азаренка (7:5).

Без додаткових геймів обійшлася Костюк. Та це не врятувало українку від поразки латвійці Остапенко. У дебюті опонентки грали на рівних (2:2), але поступово балтійка захопила ініціативу. З трьома брейками проти одного вона закрила сет за півгодини.

Ще простіше для Остапенко склалася друга партія. Цього разу латвійській тенісистці виявилося достатньо взяти одну подачу Костюк, щоб схилити шальки терезів на власну користь. Фінальний гейм балтійка взяла "під нуль" і вибила українку.