UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Калініна та Костюк зачохлили ракетки в третьому раунді Australian Open

Фото: Марта Костюк не впоралася з третьою ракеткою світу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Невдалою виявилася стадія 1/16 фіналу Відкритого чемпіонату Австралії з тенісу для українок Ангеліни Калініної та Марти Костюк. Обидві представниці топ-100 світового рейтингу завершили виступи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Australian Open-2023, 3-й раунд, жінки

Крейчікова – Калініна – 2:0 (6:2, 6:3)

Пегула – Костюк – 2:0 (6:0, 6:2)

Перша ракетка України Калініна в двох сетах поступилася 20-й сіяній на турнірі чешці Крейчіковій. Опонентка просто зім'яла уродженку Нової Каховки в стартовому сеті, вигравши 5 геймів поспіль із трьома брейками. Українка трохи показала зуби, взявши 2 очки у відповідь. Однак, на черговій своїй подачі чеська тенісистка закрила сет за 39 хвилин.

Конкурентішою стала друга партія. Тут Калініна вже не дозволила повторити провал і певний час ішла на рівних із суперницею (2:2). Проте, в середині партії Крейчікова оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Зрештою, закрила сет, а з ним і матч, чешка на подачі українки в дев'ятому геймі.

Ще важче було Костюк, якій дісталася представниця топ-3 рейтингу Пегула. Американка відразу взялася до справи та впевнено повела з двома брейками (3:0). Ключовим, однак, став четвертий гейм. Українка не реалізувала 5 (!) брейк-пойнтів і таки програла на подачі Пегули.

Поступившись усуху в першому сеті, 20-річна киянка намагалася повернутися до гри зі стартом другої партії. Та американська тенісистка не розслаблялася і додала обертів у найвідповідальніший момент – перед подачею Костюк рахунок був 4:2 на користь американки. Пегула оформила брейк, а потім легко завершила поєдинок.

У наступному раунді кривдники українських тенісисток зустрінуться між собою. Матч Пегула – Крейчікова призначений на 22 січня. Переможець цього протистояння у чвертьфіналі гратиме проти сильнішої у парі Кіз – Азаренка.

До слова, українки Костюк і Надія Кіченок переможно стартували на Australian Open у парному розряді.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Australian OpenМарта КостюкТеннис