Калініна та Костюк зачохлили ракетки в третьому раунді Australian Open

Australian Open-2023, 3-й раунд, жінки

Крейчікова – Калініна – 2:0 (6:2, 6:3)

Пегула – Костюк – 2:0 (6:0, 6:2)

Перша ракетка України Калініна в двох сетах поступилася 20-й сіяній на турнірі чешці Крейчіковій. Опонентка просто зім'яла уродженку Нової Каховки в стартовому сеті, вигравши 5 геймів поспіль із трьома брейками. Українка трохи показала зуби, взявши 2 очки у відповідь. Однак, на черговій своїй подачі чеська тенісистка закрила сет за 39 хвилин.

Конкурентішою стала друга партія. Тут Калініна вже не дозволила повторити провал і певний час ішла на рівних із суперницею (2:2). Проте, в середині партії Крейчікова оформила брейк і здобула стратегічну перевагу. Зрештою, закрила сет, а з ним і матч, чешка на подачі українки в дев'ятому геймі.

Ще важче було Костюк, якій дісталася представниця топ-3 рейтингу Пегула. Американка відразу взялася до справи та впевнено повела з двома брейками (3:0). Ключовим, однак, став четвертий гейм. Українка не реалізувала 5 (!) брейк-пойнтів і таки програла на подачі Пегули.

Поступившись усуху в першому сеті, 20-річна киянка намагалася повернутися до гри зі стартом другої партії. Та американська тенісистка не розслаблялася і додала обертів у найвідповідальніший момент – перед подачею Костюк рахунок був 4:2 на користь американки. Пегула оформила брейк, а потім легко завершила поєдинок.

У наступному раунді кривдники українських тенісисток зустрінуться між собою. Матч Пегула – Крейчікова призначений на 22 січня. Переможець цього протистояння у чвертьфіналі гратиме проти сильнішої у парі Кіз – Азаренка.