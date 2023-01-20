Калинина и Костюк зачехлили ракетки в третьем раунде Australian Open

Australian Open-2023, 3-й раунд, женщины

Крейчикова – Калинина – 2:0 (6:2, 6:3)

Пегула – Костюк – 2:0 (6:0, 6:2)

Первая ракетка Украины Калинина в двух сетах уступила 20-й сеянной на турнире чешке Крейчиковой. Оппонентка просто смяла уроженку Новой Каховки в стартовом сете, выиграв 5 геймов подряд с тремя брейками. Украинка немного показала зубы, взяв 2 очка в ответ. Однако на очередной своей подаче чешская теннисистка закрыла сет за 39 минут.

Более конкурентной стала вторая партия. Здесь Калинина уже не позволила повторить провал и некоторое время шла на равных с соперницей (2:2). Однако в середине партии Крейчикова оформила брейк и получила стратегическое преимущество. В конце концов, закрыла сет, а с ним и матч, чешка на подаче украинки в девятом гейме.

Еще труднее было Костюк, которой досталась представительница топ-3 рейтинга Пегула. Американка сразу принялась за дело и уверенно повела с двумя брейками (3:0). Ключевым, однако, стал четвертый гейм. Украинка не реализовала 5 (!) брейк-пойнтов и все же проиграла на подаче Пегулы.

Уступив всухую в первом сете, 20-летняя киевлянка пыталась вернуться в игру со стартом второй партии. Но американская теннисистка не расслаблялась и добавила оборотов в самый ответственный момент – перед подачей Костюк счет был 4:2 в пользу американки. Пегула оформила брейк, а затем легко завершила поединок.

В следующем раунде обидчики украинских теннисисток встретятся между собой. Матч Пегула – Крейчикова назначен на 22 января. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет против сильнейшей в паре Киз – Азаренко.