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Калинина и Костюк зачехлили ракетки в третьем раунде Australian Open

Фото: Марта Костюк не справилась с третьей ракеткой мира (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Неудачной оказалась стадия 1/16 финала Открытого чемпионата Австралии по теннису для украинок Ангелины Калининой и Марты Костюк. Обе представительницы топ-100 мирового рейтинга завершили выступления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Australian Open-2023, 3-й раунд, женщины

Крейчикова – Калинина – 2:0 (6:2, 6:3)

Пегула – Костюк – 2:0 (6:0, 6:2)

Первая ракетка Украины Калинина в двух сетах уступила 20-й сеянной на турнире чешке Крейчиковой. Оппонентка просто смяла уроженку Новой Каховки в стартовом сете, выиграв 5 геймов подряд с тремя брейками. Украинка немного показала зубы, взяв 2 очка в ответ. Однако на очередной своей подаче чешская теннисистка закрыла сет за 39 минут.

Более конкурентной стала вторая партия. Здесь Калинина уже не позволила повторить провал и некоторое время шла на равных с соперницей (2:2). Однако в середине партии Крейчикова оформила брейк и получила стратегическое преимущество. В конце концов, закрыла сет, а с ним и матч, чешка на подаче украинки в девятом гейме.

Еще труднее было Костюк, которой досталась представительница топ-3 рейтинга Пегула. Американка сразу принялась за дело и уверенно повела с двумя брейками (3:0). Ключевым, однако, стал четвертый гейм. Украинка не реализовала 5 (!) брейк-пойнтов и все же проиграла на подаче Пегулы.

Уступив всухую в первом сете, 20-летняя киевлянка пыталась вернуться в игру со стартом второй партии. Но американская теннисистка не расслаблялась и добавила оборотов в самый ответственный момент – перед подачей Костюк счет был 4:2 в пользу американки. Пегула оформила брейк, а затем легко завершила поединок.

В следующем раунде обидчики украинских теннисисток встретятся между собой. Матч Пегула – Крейчикова назначен на 22 января. Победитель этого противостояния в четвертьфинале сыграет против сильнейшей в паре Киз – Азаренко.

К слову, украинки Костюк и Надежда Киченок победно стартовали на Australian Open в парном разряде.

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