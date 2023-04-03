ua ru
Пн, 03 квітня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Калініна та Костюк втратили позиції в топ-50 оновленого рейтингу WTA

Новость на русском →
Київ, Понеділок 03 квітня 2023 15:22
Калініна та Костюк втратили позиції в топ-50 оновленого рейтингу WTA Фото: Марта Костюк опинилася на 39-й позиції в світовому рейтингу (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Українські тенісистки Ангеліна Калініна та Марта Костюк опустилися вниз в актуальній класифікації Жіночої тенісної асоціації (WTA).

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Обидві українки втрималися в топ-40 рейтингу. Щоправда, з втратами: Калініна опустилася на дві позиції (30-те місце), а Костюк – на одну сходинку (39-те).

Перша ракетка України набрала 1342 рейтингових очки. До першої сотні класифікації потрапили ще дві співвітчизниці Калініної. На чотири позиції вгору піднялася Леся Цуренко (77-ме місце), а Катерина Байндль втрималася на попередніх рубежах (84-те).

Лідером класифікації WTA без проблем залишилася Іга Свьонтек. В активі польської тенісистки 8975 очок. Другою в рейтингу йде Аріна Сабаленко з Білорусі, яка набрала 6945 пунктів. Замкнула трійку найсильніших американка Джессіка Пегула (5605 очок).

Тим часом українець Крутих втратив 7 позицій в рейтингу чоловіків-професіоналів. Першою ракеткою світу натомість знову став серб Джоковіч. Він обійшов іспанця Алькараса.

Калініна та Костюк втратили позиції в топ-50 оновленого рейтингу WTA

До слова, раніше Вімблдон скасував дискваліфікацію тенісистів із РФ і Білорусі.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Марта Костюк Теннис
NEWS
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
Чи вручатимуть повістки через месенджери: що кажуть в Мінцифри
DAILY
Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю
Уляна Безпалькокореспондент РБК-Україна Перелом битви за Київ. Як Україна зупинила росіян і не дала ворогу захопити столицю