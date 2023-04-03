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Калинина и Костюк лишились позиции в топ-50 обновленного рейтинга WTA

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Киев, Понедельник 03 апреля 2023 15:22
Калинина и Костюк лишились позиции в топ-50 обновленного рейтинга WTA Фото: Марта Костюк оказалась на 39-й позиции в мировом рейтинге (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Украинские теннисистки Ангелина Калинина и Марта Костюк опустились вниз в актуальной классификации Женской теннисной ассоциации (WTA).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Обе украинки удержались в топ-40 рейтинга. Правда, с потерями: Калинина опустилась на две позиции (30-е место), а Костюк – на одну строчку (39-е место).

Первая ракетка Украины набрала 1342 рейтинговых очка. В первую сотню классификации попали еще две соотечественницы Калининой. На четыре позиции вверх поднялась Леся Цуренко (77-е место), а Екатерина Байндль удержалась на предыдущих рубежах (84-е).

Лидером классификации WTA без проблем осталась Ига Свентек. В активе польской теннисистки 8975 очков. Второй в рейтинге идет Арина Соболенко из Беларуси, набравшая 6945 пунктов. Замкнула тройку сильнейших американка Джессика Пегула (5605 очков).

В то же время украинец Крутых потерял 7 позиций в рейтинге мужчин-профессионалов. Первой ракеткой мира снова стал серб Джокович. Он обошел испанца Алькараса.

Калинина и Костюк лишились позиции в топ-50 обновленного рейтинга WTA

К слову, ранее Уимблдон отменил дисквалификацию теннисистов из РФ и Беларуси.

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