Калініна та Костюк синхронно зачохлили ракетки в Сан-Дієго

San Diego Open, 2-й раунд

Калініна – Крейчікова – 0:2 (3:6, 2:6)

Костюк – Хаддад Майя – 1:2 (7:5, 6:7, 6:2)

Калініна в двох сетах поступилася чешці Крейчіковій. Четверта сіяна на турнірі суперниця українки з брейком швидко створила гандикап (3:0). Надалі ж їй було достатньо зосередитися на власних подачах, щоб завершити сет. Хоча Калініна й намагалася опонувати.

Старт другої партії обернувся катастрофою для українки. Вона програла 5 (!) геймів поспіль і доволі швидко опинилася на порозі поразки. Утім, Калініна ще трохи поопиралася. Українська тенісистка змогла взяти два пункти та йшла за другим брейком, але таки програла.

Драматичніше склався матч для Костюк. На корті з бразилійкою Хаддад Майєю вона провела три години з хвостиком. Конкуренція в першому сеті вийшла на пік у середині партії, коли суперниці двічі обмінялися брейками. Та згодом латиноамериканка ще раз узяла подачу українки та повела в рахунку.

За схожим сценарієм розгорнулися події у другому сеті. Щоправда, цього разу після подвійного обміну брейками Костюк стримала випади бразильської тенісистки та перевела поєдинок у тай-брейк. Там українка змогла дотиснути Хаддад Майю. Але у вирішальній партії боротьби не вийшло – лише 2 пункти для представниці України та виліт у другому раунді.

У наступному колі змагань кривдниці українських тенісисток зустрінуться в очному поєдинку. Матч запланований на 15 вересня. Призовий фонд турніру в Сан-Дієго – 780 тисяч доларів.