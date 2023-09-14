Калинина и Костюк синхронно зачехлили ракетки в Сан-Диего

San Diego Open, 2-й раунд

Калинина – Крейчикова – 0:2 (3:6, 2:6)

Костюк – Хаддад Майя – 1:2 (7:5, 6:7, 6:2)

Калинина в двух сетах уступила чешке Крейчиковой. Четвертая сеянная на турнире соперница украинки с брейком быстро создала гандикап (3:0). В дальнейшем же ей было достаточно сосредоточиться на своих подачах, чтобы завершить сет. Хотя Калинина и пыталась оппонировать.

Старт второй партии обернулся катастрофой для украинки. Она проиграла 5 (!) геймов подряд и довольно быстро очутилась на пороге поражения. Впрочем, Калинина еще немного опиралась. Украинская теннисистка смогла взять два пункта и шла за вторым брейком, но проиграла.

Драматичнее сложился матч для Костюк. На корте с бразильянкой Хаддад Майей она провела три часа с хвостиком. Конкуренция в первом сете вышла на пик в середине партии, когда соперницы дважды обменялись брейками. Но потом латиноамериканка еще раз взяла подачу украинки и повела в счете.

По схожему сценарию развернулись события во втором сете. Правда, в этот раз после двойного обмена брейками Костюк сдержала выпады бразильской теннисистки и перевела поединок в тай-брейк. Там украинка смогла дожать Хаддад Майю. Но в решающей партии борьбы не получилось – всего 2 пункта для представительницы Украины и вылет во втором раунде.

В следующем круге соревнований обидчицы украинских теннисисток встретятся в очном поединке. Матч запланирован на 15 сентября. Призовой фонд турнира в Сан-Диего – 780 тысяч долларов.