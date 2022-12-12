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Калініна та Костюк перемогами стартували на турнірі в Ліможі

Фото: Марта Костюк здолала 1/16 фіналу Open de Limoges (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Провідні українські тенісистки – Ангеліна Калініна та Марта Костюк – переможно розпочали "челленджер" у французькому Ліможі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результати поєдинків.

Open de Limoges, 1/16 фіналу

Монне – Калініна – 0:2 (4:6, 0:6)

Костюк – Гарленд – 2:0 (6:2, 6:3)

П'ята сіяна на турнірі Калініна потужно розпочала проти господарки кортів. Українська тенісистка оформила два брейки та з упевненою грою на власній подачі повела 5:1. Проте, втратила концентрацію і дозволила Монне скоротити відрив до мінімуму. Та ще один брейк першої ракетки України закрив сет.

У другій партії Калініна подібних помилок не допустила. 25-річна українка просто зім'яла суперницю за якихось 23 хвилини. Сет уродженка Нової Каховки виграла "під нуль". Зокрема, реалізувала матч-пойнт із першої спроби на подачі Монне.

Тим часом Костюк на рівних розпочала двобій із Гарленд. Тайванка взяла два гейми у відповідь на вдалі подачі українки. Киянка пішла у відрив за рахунку 3:2 на свою користь – оформила два брейки та виграла першу партію.

А ось у другому сеті Гарленд видала потужніший старт. Із брейком вона відірвалася на два пункти та цілком могла піти у відрив. Однак, Костюк зуміла зламати такий сценарій, нав'язавши тайванці боротьбу. А згодом і схилила гейм, сет і матч на власну користь.

До слова, раніше Калініна повернулася до топ-50 рейтингу тенісисток-професіоналок.

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Марта КостюкТеннис