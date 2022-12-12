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Калинина и Костюк победами стартовали на турнире в Лиможе

Фото: Марта Костюк преодолела 1/16 финала Open de Limoges (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки – Ангелина Калинина и Марта Костюк – победно начали "челленджер" во французском Лиможе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Open de Limoges, 1/16 финала

Монне – Калинина – 0:2 (4:6, 0:6)

Костюк – Гарленд – 2:0 (6:2, 6:3)

Пятая сеянная на турнире Калинина мощно начала против хозяйки кортов. Украинская теннисистка оформила два брейка и с уверенной игрой на собственной подаче повела 5:1. Однако потеряла концентрацию и позволила Монне сократить отрыв до минимума. Но еще один брейк первой ракетки Украины закрыл сет.

Во второй партии Калинина подобных ошибок не допустила. 25-летняя украинка просто смяла соперницу за каких-то 23 минуты. Сет уроженка Новой Каховки выиграла "под ноль". В частности, реализовала матч-пойнт с первой попытки на подаче Монне.

Тем временем Костюк на равных начала поединок с Гарленд. Тайванка взяла два гейма в ответ на удачные подачи украинки. Киевлянка ушла в отрыв при счете 3:2 в свою пользу – оформила два брейка и выиграла первую партию.

А вот во втором сете Гарленд выдала более мощный старт. С брейком она оторвалась на два пункта и вполне могла уйти в отрыв. Однако Костюк сумела сломать такой сценарий, навязав тайванке борьбу. А впоследствии и склонила гейм, сет и матч в собственную пользу.

К слову, ранее Калинина вернулась в топ-50 рейтинга теннисисток-профессионалок.

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Марта КостюкТеннис