Калініна та Костюк оновили персональні рекорди в рейтингу WTA

Обидві українки зберегли місця в топ-40 рейтингу. Вони встановили нові особисті кар'єрні орієнтири.

Калініна за тиждень піднялася на одну позицію. Тепер перша ракетка України посідає 28-ме місце, маючи в активі 1452 рейтингових очка. На дві сходинки піднялася Костюк. Молода киянка набрала 1245 пунктів і тепер іде 38-ю.

У першій сотні рейтингу втрималися ще дві українки. Неабиякий прогрес продемонструвала Леся Цуренко. Досвідчена тенісистка злетіла на 14 позицій вгору (81-ше місце). Натомість Катерина Байндль втратила дві сходинки (84-та позиція).

Беззаперечним лідером класифікації WTA залишилася Іга Свьонтек. Польська тенісистка набрала 9975 очок. Білоруска Аріна Сабаленка, яка йде другою, відстала на понад 3 тисячі пунктів. Замкнула трійку найсильніших Джессіка Пегула зі США (5605 очок).