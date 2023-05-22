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Калініна стала першою ракеткою України та злетіла в топ-25 рейтингу WTA

Фото: Ангеліна Калініна повернула статус найсильнішої української тенісистки (wtatennis.com)
Автор: Антон Федорців

Відмінний виступ українки Ангеліни Калініної на Italian Open дозволив їй повернути статус національної першої ракетки та вперше в кар'єрі опинитися серед 25-ти найкращих тенісисток планети.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

26-річна професіоналка з Нової Каховки в оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації (WTA) піднялася на 22 позиції. Тепер вона йде на 25-й сходинці в класифікації, що стало найкращим персональним досягненням українки.

Калініна за десять днів пройшла шлях від 1/32 фіналу до фіналу престижного турніру в Римі. Вона обіграла трьох тенісисток, які в рейтингу перебували вище за неї – американку Кіз, бразилійку Хаддай Майю і росіянку Кудерметову. Вирішальний матч на Italian Open українська тенісистка не змогла закінчити через травму.

Прогресу досягли і співвітчизниці Калініної. Зокрема, Марта Костюк піднялася на 39-те місце, Леся Цуренко – на 63-тє, а Катерина Байндль – на 80-ме. Найсильніша українка в історії Еліна Світоліна, яка відновила кар'єру після народження доньки, вже на 508-й позиції.

Натомість перша трійка рейтингу змін не зазнала. Безумовним лідером класифікації залишилася полька Іга Свьонтек. Упродовж сезону-2023 конкуренцію їй намагатимуться нав'язати Аріна Сабаленко з Білорусі та американка Джессіка Пегула.

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