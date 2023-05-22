Калинина стала первой ракеткой Украины и взлетела в топ-25 рейтинга WTA

26-летняя профессионалка из Новой Каховки в обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации (WTA) поднялась на 22 позиции. Теперь она идет на 25-й строчке в классификации, что стало лучшим персональным достижением украинки.

Калинина за десять дней прошла путь от 1/32 финала в финал престижного турнира в Риме. Она обыграла трех теннисисток, которые в рейтинге находились выше ее – американку Киз, бразильянку Хаддай Майю и россиянку Кудерметову. Решающий матч на Italian Open украинская теннисистка не смогла закончить из-за травмы.

Прогресса достигли и соотечественницы Калининой. В частности, Марта Костюк поднялась на 39-е место, Леся Цуренко – на 63-е, а Екатерина Байндль – на 80-е. Самая сильная украинка в истории Элина Свитолина, возобновившая карьеру после рождения дочери, уже на 508-й позиции.

Тем временем первая тройка рейтинга изменений не претерпела. Безусловным лидером классификации осталась полька Ига Свентек. В течение сезона-2023 конкуренцию ей постараются навязать Арина Соболенко из Беларуси и американка Джессика Пегула.