Калініна помстилась за Костюк та вийшла в чвертьфінал турніру в Брісбені

WTA 500 Брісбен, Одиночний розряд, 1/8 фіналу

Ангеліна Калініна – Юань Юе – 6:1, 6:4

Калініна без проблем розібралася з третьою ракеткою Китаю, яка на старті турніру обіграла лідера українського тенісу – Марту Костюк. Поєдинок за путівку у чвертьфінал тривав 1 годину, 42 хвилини та завершився впевненою перемогою вітчизняної спортсменки в двох сетах.

У першій партії Калініна віддала суперниці лише один гейм. Напружена боротьба пішла у другому, який тривав більше години. Українка повела з брейком, не змогла подати на матч, але згодом виграла переможне очко на прийомі.

У наступному раунді Калініна, яка в світовому рейтингу WTA перебуває на 55-й сходинці, зіграє проти 113-ї ракетки світу – австралійки Кімберлі Біррелл. Між собою тенісистки досі не грали. Для українки це буде перший чвертьфінал з липня 2024 року.

Четверта ракетка України залишилася єдиною вітчизняною представницею в одиночному розряді на першому турнірі сезону. Раніше зі змагань вилетіли Марта Костюк та Даяна Ястремська.