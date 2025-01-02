Калинина отомстила за Костюк и вышла в четвертьфинал турнира в Брисбене

WTA 500 Брисбен, Одиночный разряд, 1/8 финала

Ангелина Калинина - Юань Юэ - 6:1, 6:4

Калинина без проблем разобралась с третьей ракеткой Китая, которая на старте турнира обыграла лидера украинского тенниса - Марту Костюк. Поединок за путевку в четвертьфинал длился 1 час, 42 минуты и завершился уверенной победой отечественной спортсменки в двух сетах.

В первой партии Калинина отдала сопернице лишь один гейм. Напряженная борьба пошла во втором, который длился более часа. Украинка повела с брейком, не смогла подать на матч, но впоследствии выиграла победное очко на приеме.

В следующем раунде Калинина, которая в мировом рейтинге WTA находится на 55-й строчке, сыграет против 113-й ракетки мира - австралийки Кимберли Биррелл. Между собой теннисистки до сих пор не играли. Для украинки это будет первый четвертьфинал с июля 2024 года.

Четвертая ракетка Украины осталась единственной отечественной представительницей в одиночном разряде на первом турнире сезона. Ранее из соревнований вылетели Марта Костюк и Даяна Ястремская.