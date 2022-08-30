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Калініна перемогла американку Перу на старті US Open-2022

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Нью-Йорк, Вівторок 30 серпня 2022 21:40
Калініна перемогла американку Перу на старті US Open-2022 Фото: Ангеліна Калініна продовжить боротьбу на US Open (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

Із перемоги в двох сетах над Бернардою Перою розпочала свій шлях на цьогорічному Відкритому чемпіонаті США перша ракетка України Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

US Open, жінки, 1-й раунд

Пера – Калініна – 0:2 (4:6, 4:6)

25-річна українка розпочала матч на рівних із господаркою змагань. Суперниці сфокусувалися на собі – передусім брали гейми на власних подачах. Зрештою, ця тенденція перервалася аж у 10-му геймі. Калініна несподівано легко оформила брейк і з першої спроби реалізувала сет-пойнт.

Натомість друга партія вийшла значно запеклішою. Розпочали опонентки за сценарієм першого сету. Однак, за рахунку 2:1 на власну користь українська тенісистка несподівано "під нуль" взяла подачу суперниці.

Пера миритися з таким розвитком подій не стала і в наступному ж геймі оформила зворотний брейк. А ще за кілька хвилин українка та американка повторила той же трюк. Тимчасове затишшя дозволило тенісисткам взяти ще по гейму на власній подачі.

Тим часом вирішальним знову став десятий гейм. Калініна всерйоз узялася за Перу, не дозволила їй легко взяти свою подачу та після затяжного розіграшу таки закрила гейм, сет і матч із третьої спроби.

У наступному колі перша ракетка України зустрінеться з 21-ю сіяною на турніру Петрою Квітовою. Чеська тенісистка в першому раунді вибила росіянку Еріку Андреєву. Матч Калініна – Квітова відбудеться 1 вересня.

До слова, українка Снігур вибила румунку Халеп у стартовому раунді Відкритого чемпіонату США.

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