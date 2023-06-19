Калініна перемогла в першому раунді Бірмінгема, Світоліна вилетіла від юної чешки

Rothesay Classic Birmingham, 1-й раунд

Світоліна – Фрухвіртова – 0:2 (2:6, 0:6)

Калініна – Паркс – 2:0 (6:4, 6:4)

Екс-третя ракетка світу Світоліна зуміла взяти лише два гейми з юною чеською тенісисткою Фрухвіртовою. Досвідчена українка провалила дебют, відпустивши 18-річну суперницю на чотири пункти. До кінця сету Світоліна зуміла лише стабілізувати гру на власній подачі, але цього вже було замало.

У другій же партії найуспішніша українська тенісистка в історії взагалі здалася без бою. Фрухвіртова взяла три гейми "під нуль", а ще у двох дозволила опонентці розмочити рахунок. Зрештою, Світоліна віддала сет і матч усього за 20 хвилин.

Честь України натомість відстояла національна перша ракетка Калініна. Вона в двох партіях розібралася з представницею США Паркс. Із двома брейками українка швидко створила гандикап (3:1). І хоч американка нав'язала боротьбу, та відставання відіграти не зуміла.

Паркс спробувала повести в другому сеті. Вона грала на рівних із Калініною, але так тривало до п'ятого гейму. Затяжний розіграш завершився тим, що українська тенісистка з другої спроби реалізувала брейк-пойнт. Далі було достатньо без помилок зіграти на власних подачах – Калініна впоралася.

У наступному раунді перша ракетка України зустрінеться з господаркою кортів. 20 червня Гаррієт Дарт і Джоді Барредж розіграють путівку в другий раунд. Обидві британки отримали вайлдкард від організаторів.