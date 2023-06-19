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Калинина победила в первом раунде Бирмингема, Свитолина вылетела от юной чешки

Фото: Ангелина Калинина выбила американку из топ-100 рейтинга (Getty Images)
Автор: Антон Федорцив

Ведущие украинские теннисистки на британской земле продолжают подготовку к травяному мэйджору – Уимблдонскому турниру. По-разному стартовали на Rothesay Classic Birmingham Элина Свитолина и Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результаты поединков.

Rothesay Classic Birmingham, 1-й раунд

Свитолина – Фрухвиртова – 0:2 (2:6, 0:6)

Калинина – Паркс – 2:0 (6:4, 6:4)

Экс-третья ракетка мира Свитолина сумела взять всего два гейма с юной чешской теннисисткой Фрухвиртовой. Опытная украинка провалила дебют, отпустив 18-летнюю соперницу на четыре пункта. К концу сета Свитолина сумела лишь стабилизировать игру на собственной подаче, но этого уже было мало.

Во второй же партии самая успешная украинская теннисистка в истории вообще сдалась без боя. Фрухвиртова взяла три гейма "под ноль", а еще в двух позволила оппонентке размочить счет. В конце концов Свитолина отдала сет и матч всего за 20 минут.

Зато честь Украины отстояла национальная первая ракетка Калинина. Она в двух партиях разобралась с представительницей США Паркс. С двумя брейками украинка быстро создала гандикап (3:1). И хоть американка навязала борьбу, но отставание отыграть не сумела.

Паркс попыталась повести во втором сете. Она играла на равных с Калининой, но так продолжалось до пятого гейма. Затяжной розыгрыш завершился тем, что украинская теннисистка со второй попытки реализовала брейк-пойнт. Дальше было достаточно без ошибок сыграть на собственных подачах – Калинина справилась.

В следующем раунде первая ракетка Украины встретится с хозяйкой кортов. 20 июня Гарриет Дарт и Джоди Барредж разыграют путевку во второй раунд. Обе британки получили уайлд-кард от организаторов.

К слову, ранее Костюк установила персональный рекорд в рейтинге WTA.

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ТеннисЭлина Свитолина