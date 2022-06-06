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Калинина обошла Светолину и стала первой ракеткой Украины

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Понедельник 06 июня 2022 13:33
Калинина обошла Светолину и стала первой ракеткой Украины Фото: Ангелина Калинина (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорцив

В обновленном рейтинге Женской теннисной ассоциации произошли тектонические изменения среди украинок. Лучшей отечественной теннисисткой стала Ангелина Калинина.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт WTA.

25-летняя теннисистка после "Ролан Гарроса" поднялась на одну ступень в рейтинге. Теперь Калинина занимает 35-е место, что является наивысшим достижением среди украинок.

Уже экс-первая ракетка Украины Элина Свитолина потеряла еще четыре позиции. Пока уроженка Одессы, которая готовится стать матерью осенью, на 37-м месте. В первую сотню попали еще две украинки – Марта Костюк (79-я) и Даяна Ястремская (80-я).

А во второй сотне рейтинга WTA еще три украинки. Самый большой прогресс за месяц показала Леся Цуренко. Она поднялась на три ступени вверх и сейчас расположилась на 116-й строчке.

Калинина обошла Светолину и стала первой ракеткой Украины

Напомним, что испанец Надаль завоевал 14-й титул на "Ролан Гаррос" и обновил рекорд по количеству выигранных "Больших шлемов".

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