Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA .

25-річна тенісистка після "Ролан Гарросу" піднялася один щабель у рейтингу. Тепер Калініна посідає 35-те місце, що є найвищим досягнення серед українок.

Уже екс-перша ракетка України Еліна Світоліна втратила ще чотири позиції. Наразі уродженка Одеси, яка готується стати матір'ю восени, на 37-му місці. До першої сотні потрапили ще дві українки – Марта Костюк (79-та) і Даяна Ястремська (80-та).

Натомість у другій сотні рейтингу WTA ще три українки. Найбільший прогрес за місяць показала Леся Цуренко. Вона піднялася на три сходинки вгору та нині розташувалася на 116-й сходинці.