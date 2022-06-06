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Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України

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Понеділок 06 червня 2022 13:33
Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України Фото: Ангеліна Калініна (facebook.com/UkrainianTennisFederation)
Автор: Антон Федорців

В оновленому рейтингу Жіночої тенісної асоціації відбулися тектонічні зміни серед українок. Найкращою вітчизняною тенісисткою стала Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт WTA.

25-річна тенісистка після "Ролан Гарросу" піднялася один щабель у рейтингу. Тепер Калініна посідає 35-те місце, що є найвищим досягнення серед українок.

Уже екс-перша ракетка України Еліна Світоліна втратила ще чотири позиції. Наразі уродженка Одеси, яка готується стати матір'ю восени, на 37-му місці. До першої сотні потрапили ще дві українки – Марта Костюк (79-та) і Даяна Ястремська (80-та).

Натомість у другій сотні рейтингу WTA ще три українки. Найбільший прогрес за місяць показала Леся Цуренко. Вона піднялася на три сходинки вгору та нині розташувалася на 116-й сходинці.

Калініна обійшла Світоліну та стала першою ракеткою України

Нагадаємо, що іспанець Надаль здобув 14-й титул на "Ролан Гаррос" і оновив рекорд за кількістю виграних "Великих шоломів".

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