Калініна з легкої перемоги стартувала в Токіо

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Крюгер – Калініна – 0:2 (3:6, 1:6)

Друга ракетка України в двох сетах розібралася з американкою Крюгер. У першій партії Калініна вже в третьому геймі оформила брейк. Представниця США спробувала повернутися до гри завойованим на подачі українки пунктом у шостому геймі.

Утім, Калініна відповіла на цей випад американської тенісистки ще двома брейками. Як наслідок, сет вдалося закрити за 40 хвилин. Ще коротшою виявилася друга партія. У ній Крюгер опиратися українській тенісистці вже не змогла.

Калініна зі старту другого сету взяла п'ять (!) геймів поспіль і впритул підійшла до матчболу. Щоправда, 26-річна українка дозволила американці розмочити рахунок. Однак, уже в сьомому геймі Калініна з другої спроби закрила гейм, сет і матч.

У наступному колі вітчизняна тенісистка зустрінеться з п'ятою сіяною на турнірі француженкою Гарсією. Поєдинок запланований на 27 вересня. Компанію Калініній у другому раунді може скласти ще одна українка – Марта Костюк, якщо здолає нейтральну росіянку Касаткіну.