Калинина с легкой победы стартовала в Токио

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка .

Toray Pan Pacific Open, 1-й раунд

Крюгер – Калинина – 0:2 (3:6, 1:6)

Вторая ракетка Украины в двух сетах разобралась с американкой Крюгер. В первой партии Калинина уже в третьем гейме оформила брейк. Представительница США попыталась вернуться в игру завоеванным на подаче украинки пунктом в шестом гейме.

Впрочем, Калинина ответила на этот выпад американской теннисистки еще двумя брейками. Как следствие, сет удалось закрыть через 40 минут. Еще короче оказалась вторая партия. В ней Крюгер противиться украинской теннисистке уже не смогла.

Калинина со старта второго сета взяла пять (!) геймов подряд и вплотную подошла к матчболу. Правда, 26-летняя украинка разрешила американке размочить счет. Однако уже в седьмом гейме Калинина со второй попытки закрыла гейм, сет и матч.

В следующем круге отечественная теннисистка встретится с пятой сеянной на турнире француженкой Гарсией. Поединок намечен на 27 сентября. Компанию Калининой во втором раунде может составить еще одна украинка – Марта Костюк, если одолеет нейтральную россиянку Касаткину.