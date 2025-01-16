Калініна в грі: українка вийшла в друге коло Australian Open 2025 після поразки в одиночному розряді

Australian Open-2025, жіночі пари, перше коло

Ангеліна Калініна / Лючія Бронцетті – Магда Лінетт / Джуліана Олмос – 6:4, 1:6, 7:6

Стартовий поєдинок Калініної в парі з італійкою Лючією Бронцетті проти польсько-мексиканського тандему Лінетт / Олмос тривав два дні. Гра стартувала ще 15 січня, але за рахунку 6:4, 0:2 на користь українки та італійки була перервана через дощі і перенесена на четвер.

Після відновлення матчу Калініна з партнеркою майже без бою віддали другу партію. А от у третій вирішальній боротьба зав'язалась серйозна.

Тандеми йшли нога в ногу, не дозволяючи опоненткам вийти вперед більш, ніж на одне очко. Так справа дійшла до тай-брейку. Там теж боротьба йшла на зустрічних курсах, поки українка з італійкою не взяли три гейми поспіль (7:4). Зберігаючи суперниць на відстані, вони й довели гру до перемоги.

Калініна та Бронцетті, які раніше разом не грали, вийшли до другого кола турніру в Мельбурні. Там вони зіграють з переможницями матчу Беатріс Хаддад Майя (Бразилія) / Лаура Зігемунд (Німеччина) – Квінн Глісон (США) / Сюзан Ламенс (Нідерланди).

Українки в парних розрядах на Australian Open 2025

Крім Калініної у парні змагання заявились ще три українки: Людмила та Надія Кіченок, а також Марта Костюк.

Сестри Кіченок вже пройшли стартове коло. Людмила разом з представницю Тайваню Чжань Хаоцин у вольовому стилі переграла тандем сербки Ольги Даніловіч та "нейтралки" Анастасії Потапової – 5:7, 6:4, 6:4. А Надія в парі з Лейлою Фернандес з Канади без особливих проблем пройшла австралійський дует – Талія Гібсон / Майя Джойнт (6:3, 6:3).

Костюк виступить у парі з румункою Еленою-Габрієлою Русе та на старті зіграє проти господарок змагань – Аяви Дестані та Медісон Інгліс.

Людмила Кіченок, крім того, виступить і в міксті. Її партнером став француз Садіо Думбія, з яким вона вже грала на минулому US Open (поступились у першому колі). На старті австралійського турніру українсько-французький дует зустрінеться з третіми сіяними – австралійкою Еллен Перес та німцем Кевіном Кравіцом.

Зазначимо, що Людмила Кіченок – перша українська чемпіонка мейджора у змішаному турнірі. У 2023 році вона здобула титул Вімблдона в парі з хорватом Мате Павічем.