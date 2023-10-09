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Калініна другою з українок пробилася в 1/8 фіналу Zhengzhou Open

Чженчжоу, Понеділок 09 жовтня 2023 17:29
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Калініна другою з українок пробилася в 1/8 фіналу Zhengzhou Open
Автор: Антон Федорців

Українська тенісистка Ангеліна Калініна з упевненої перемоги над австралійкою Еллен Перес розпочала змагання в Піднебесній.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Zhengzhou Open, жінки, 1-й раунд

Калініна – Перес – 2:0 (6:1, 6:3)

Друга ракетка України розібралася зі суперницею за 67 хвилин. На перший сет вона витратила всього 24 хвилини. Хоча розпочала австралійська тенісистка з взятого на подачі Калініної очка.

Однак, далі українка виграла 6 (!) геймів поспіль. Зокрема, тричі вона оформила брейки. А в двох із трьох геймів на власних подачах дозволяла опонентці зі Зеленого континенту лише розмочити рахунок.

Трохи конкурентнішою стала друга партія. Тут Перес намагалася чинити опір, постійно переслідуючи українку в рахунку – 1:2, 2:3, 3:5. Більше того, австралійка навіть відіграла два матчболи Калініної. Та з третьої спроби уродженка Нової Каховки закрила і сет, і матч.

У наступному колі Калініна зустрінеться з кимось із нейтральних росіянок. Вероніка Кудерметова та Вєра Звонарьова свій поєдинок першого раунду турніру зіграють 10 жовтня. Призовий фонд Zhengzhou Open склав понад 780 тисяч доларів.

До слова, раніше Цуренко впевнено переграла росіянку Шнайдер у 1/16 фіналу змагань.

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