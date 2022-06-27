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Калініна дотиснула угорку Бондар у першому колі Вімблдона та вийшла на Цуренко

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Сполучене Королівство, Понеділок 27 червня 2022 16:31
Калініна дотиснула угорку Бондар у першому колі Вімблдона та вийшла на Цуренко Фото: Ангеліна Калініна (twitter.com/wimbledon)
Автор: Антон Федорців

Вольову перемогу над Аною Бондар здобула на Вімблдонському турнірі перша ракетка України Ангеліна Калініна.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Вімблдон-2022, жінки, 1/64 фіналу

Калініна – Бондар – 2:1 (4:6, 6:2, 6:4)

Перший сет вийшов нервовим у виконанні обох тенісисток. Першою "поплила" Калініна – програла свій гейм, але відразу зробила зворотний брейк. А потім провернула такий же "фокус" ще раз. А ось програна своя подача за рахунку 4:5 коштувала партії.

Це додало спортивної злості українці в другому сеті. Вона буквально змела суперницю за 32 хвилини, віддавши всього два гейми. Та й ті – на подачі Бондар. Натомість Калініна оформила два брейки та перевела матч у вирішальну третю партію.

Там перша ракетка України почала за звичною схемою, взявши подачу угорки. Далі поєдинок перейшов у фазу напруження, де Бондар постійно намагалася не відставати від Калініної. Навіть зворотний брейк зуміла оформити, коли українка вела 4:2. Та свого наша представниця не віддала й пробилася до другого кола.

У наступному раунді на Калініну та українських фанатів чекає "дербі". Суперницею національної першої ракетки стане її співвітчизниця – Леся Цуренко.

До слова, Цуренко впевнено здолала британку Барредж у паралельному поєдинку Вімблдонського турніру.

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