Калинич исключен из сборной Хорватии и досрочно покинул ЧМ-2018

Футболист уже вернулся на родину

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды за отказ выйти на замену в матче ЧМ-2018. Об этом сообщает Футбольный союз Хорватии.

"Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной. То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение", - рассказал Далич.

Сборная Хорватии выступает на чемпионате мира в группе D. 21 июня хорваты сыграют с аргентинцами, а 26 июня - с Исландией.