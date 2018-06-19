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Калинич исключен из сборной Хорватии и досрочно покинул ЧМ-2018

НовостиЧемпионат мира по футболу 2018    19.06.2018 - 10:44
Фото: Никола Калинич (hns-cff.hr)
Фото: Никола Калинич (hns-cff.hr)

Футболист уже вернулся на родину

Главный тренер сборной Хорватии Златко Далич решил исключить форварда Николу Калинича из состава национальной команды за отказ выйти на замену в матче ЧМ-2018. Об этом сообщает Футбольный союз Хорватии.

"Во время матча с Нигерией Калинич разминался и должен был появиться на поле во втором тайме. Однако он заявил, что не готов играть из-за проблем со спиной. То же самое произошло во время товарищеского матча с Бразилией в Англии, а также перед началом тренировки в воскресенье. Я смирился с этим, и, поскольку мне нужны игроки, готовые выходить на поле, я принял это решение", - рассказал Далич.

Сборная Хорватии выступает на чемпионате мира в группе D. 21 июня хорваты сыграют с аргентинцами, а 26 июня - с Исландией.

Расписание матчей ЧМ 2018 ЧМ-2018: Хорватия обыграла Нигерию со счетом 2:0
Теги публикации: Нигерия, ЧМ-2018, Хорватия  Популярные теги: Киев, Порошенко Петр, Курс доллара, новости Украины, ООС
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