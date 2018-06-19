Калініч виключений зі збірної Хорватії і достроково покинув ЧС-2018

Футболіст вже повернувся на батьківщину

Головний тренер збірної Хорватії Златко Даліч вирішив виключити форварда Ніколу Калініча зі складу національної команди за відмову вийти на заміну в матчі ЧС-2018. Про це повідомляє Футбольний союз Хорватії.

"Під час матчу з Нігерією Калініч розминався і повинен був з'явитися на полі у другому таймі. Однак він заявив, що не готовий грати через проблеми зі спиною. Те ж саме відбулося під час товариського матчу з Бразилією в Англії, а також перед початком тренування в неділю. Я змирився з цим, і, оскільки мені потрібні гравці, готові виходити на поле, я прийняв це рішення", - розповів Даліч.

Збірна Хорватії виступає на чемпіонаті світу в групі D. 21 червня хорвати зіграють з аргентинцями, а 26 червня - з Ісландією.

