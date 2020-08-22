Калифорнию охватили лесные пожары. Власти просят помощи у Канады и Австралии

На прошлой неделе в американском штате Калифорния вспыхнули сотни лесных пожаров. Однако в эту пятницу пожар увеличился более чем в два раза, став одним из крупнейших в истории штата.

Об этом пишет американское агентство Reuters.

По состоянию на сегодня в результате пожара погибли 6 человек и пострадали 43 пожарных и мирных жителей. Огонь уже уничтожил более 500 домов и других построек в штате. Более 175 тысяч жителей штата были вынуждены покинуть свои дома.

Охваченная огнем территория превышает размеры штата Род-Айленд. Сейчас огонь приблизился к Санта-Крузу, городу с населением около 65 тысяч человек. Жителям города дали приказ готовиться к эвакуации.

По словам губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсона, местные бригады тушат более полутысячи пожаров на территории штата, но этого недостаточно, поэтому он обратился за помощью к Канаде и Австралии.

Фото: пожары в Калифорнии

Из-за пожаров образовалась сильная задымленность, которая ухудшает качество воздуха в радиусе сотен миль вокруг пожаров. Опасность для здоровья значительно усиливает пандемия коронавируса, особенно для людей преклонного возраста и тех, кто страдает болезнями органов дыхания.

Напомним, ранее было известно лишь о 4 погибших в результате пожаров в Калифорнии; первые жертвы были зафиксированы в округах Напа и Солано.