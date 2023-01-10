У Каліфорнії через повінь евакуювали ціле місто

У Каліфорнії, США, через загрозу повені евакуйовано прибережне місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg .

У населеному пункті мешкають близько 9 тисяч осіб. Серед найвідоміших мешканців – принц Гаррі зі своєю родиною, телеведуча Опра Вінфрі та актриса Еллен Дедженерес.

"Найсильніша злива ще попереду. Якщо ваш будинок знаходиться в зоні дії наказу про евакуацію, будь ласка, залиште його негайно", - йдеться у повідомленні пожежної служби міста.

Повідомляється, що повінь у Каліфорнії за останні два дні торкнулася 90% жителів Каліфорнії, що становить 10% населення всіх США. Майбутній шторм загрожує зсувами та відключенням електроенергії.