У Каліфорнії через повінь евакуювали ціле місто

У Каліфорнії, США, через загрозу повені евакуйовано прибережне місто Монтесіто, розташоване за 140 кілометрів від Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Bloomberg.
У населеному пункті мешкають близько 9 тисяч осіб. Серед найвідоміших мешканців – принц Гаррі зі своєю родиною, телеведуча Опра Вінфрі та актриса Еллен Дедженерес.
"Найсильніша злива ще попереду. Якщо ваш будинок знаходиться в зоні дії наказу про евакуацію, будь ласка, залиште його негайно", - йдеться у повідомленні пожежної служби міста.
Повідомляється, що повінь у Каліфорнії за останні два дні торкнулася 90% жителів Каліфорнії, що становить 10% населення всіх США. Майбутній шторм загрожує зсувами та відключенням електроенергії.
Раніше ми писали, що через ураган у Каліфорнії 560 тисяч будинків залишилися знеструмленими через шторм та зливи, є постраждалі.
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