В Калифорнии из-за наводнения эвакуировали целый город

В Калифорнии, США, из-за угрозы наводнения эвакуирован прибрежный город Монтесито, расположенный в 140 километрах от Лос-Анджелеса.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Bloomberg .

В населенном пункте проживают около 9 тысяч человек. Среди самых известных жителей –принц Гарри со своей семьей, телеведущая Опра Уинфри и актриса Эллен Дедженерес.

"Самый сильный ливень еще впереди. Если ваш дом находится в зоне действия приказа об эвакуации, пожалуйста, покиньте его немедленно", - говорится в сообщении пожарной службы города.

Сообщается, что наводнение в Калифорнии за последние два дня коснулось 90% жителей Калифорнии, что составляет 10% от населения всех США. Предстоящий шторм угрожает оползнями и отключением электроэнергии.