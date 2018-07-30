У Каліфорнії жертвами лісових пожеж стали 6 осіб

Число жертв лісових пожеж зросло

В результаті лісових пожеж в Каліфорнії (США) загинули 6 осіб. Про це повідомило агентство Associated Press.

Рятувальники виявили тіло людини, яка не евакуювалася, незважаючи на попередження. Особу загиблого шериф не розкрив.

За словами шерифа округу, в його управління надійшли повідомлення про як мінімум сім зниклих без вісті.

Разом з тим, агентство Reuters повідомляє, що в загальній складності такими вважаються не менш 17 людей.

Зазначимо, через пожежі протягом тижня були евакуйовані майже 40 тис. осіб. За минулу добу площа пожежі трохи збільшилася, вогнем охоплено понад 360 кв. км. Боротьбу зі стихією ведуть понад 3,5 тис. пожежників, задіяні близько 20 вертольотів. Полум'я раніше вдалося локалізувати лише на 5%.

Нагадаємо, 27 липня повідомлялося, що при гасінні лісової пожежі в Північній Кароліні (США) загинула одна людина, ще троє постраждали. Всі потерпілі є співробітниками пожежної бригади.