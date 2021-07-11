В Калифорнии вспыхнули пожары из-за жары: горят леса и дома, людей эвакуировали

На запад США обрушилась новая волна жары . Это привело к масштабным пожарам на Севере Калифорнии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Associated Press .

В северных горных районах Калифорнии уже произошло несколько крупных пожаров, уничтоживших более десятка домов. Хотя подтвержденных сообщений о повреждении зданий нет, это привело к эвакуации населения. Власти эвакуировали примерно 2800 человек и закрыли почти 200 квадратных миль (518 квадратных километров) национального леса Плумас.

Сотрудник службы пожарной безопасности Лиза Кокс сообщила, что ушение пожаров спасателям дается очень тяжело. Пламя местами поднялось до 31 метра в высоту, что вынудило пожарных сосредоточиться на строительстве бульдозерных линий для защиты домов.

По словам Кокс, пожарные обычно используют более прохладные и влажные ночи для тушения пожаров. Но сильная жара и низкая влажность не утихают. Это заставило привлечь к тушению огня самолеты, которые подняли в воздух 1200 спасателей.

По ее словам, воздух был настолько сухим, что часть воды, сброшенной самолетом, испарилась, не достигнув земли. И ситуация может не измениться на этих выходных.