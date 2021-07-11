У Каліфорнії спалахнули пожежі через спеку: горять ліси і будинки, людей евакуювали

На захід США обрушилася нова хвиля спека . Це призвело до масштабних пожеж на півночі Каліфорнії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Associated Press .

У північних гірських районах Каліфорнії вже сталося кілька великих пожеж, що знищили більше десятка будинків. Хоча підтверджених повідомлень про пошкодження будівель немає, це призвело до евакуації населення. Влада евакуювала приблизно 2800 людей і закрила майже 200 квадратних миль (518 квадратних кілометрів) національного лісу Плумас.

Співробітник служби пожежної безпеки Ліза Кокс повідомила, що зникнення пожеж рятувальникам дається дуже важко. Полум'я місцями піднялося до 31 метра у висоту, що змусило пожежників зосередитися на будівництві бульдозерних ліній для захисту будинків.

За словами Кокс, пожежники зазвичай використовують більш прохолодні і вологі ночі для гасіння пожеж. Але сильна спека і низька вологість не вщухають. Це змусило залучити до гасіння вогню літаки, які підняли в повітря 1200 рятувальників.

За її словами, повітря було настільки сухим, що частина води, скинутої літаком, випарувалася, не досягнувши землі. І ситуація може не змінитися на цих вихідних.