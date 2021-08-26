В Каліфорнії спалахнули нові лісові пожежі: вогонь наближається до Лос-Анджелеса
Фото: в Каліфорнії горять ліси (GettyImages)
В американському штаті Каліфорнія спалахнули нові лісові пожежі. Вогонь наближається до Лос-Анджелеса.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Los Angeles Times.
Вогонь швидко поширюється: менше як за добу згоріло півтора десятки будівель і полум’я загрожує ще 600 будинкам.
Евакуювали вже тисячу людей.
Щоб загасити вогонь, працює пожежний літак, вогонь заливають з повітря.
Фото: в Каліфорнії горять ліси (GettyImages)
Рятувальники кажуть, що займання під контролем. Втім, побоюються нових загорянь через суху та спекотну погоду.