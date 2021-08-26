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В Каліфорнії спалахнули нові лісові пожежі: вогонь наближається до Лос-Анджелеса

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Лос-Анджелес, Четвер 26 серпня 2021 10:59
В Каліфорнії спалахнули нові лісові пожежі: вогонь наближається до Лос-Анджелеса Фото: в Каліфорнії горять ліси (GettyImages)
Автор: Анастасія Рокитна

В американському штаті Каліфорнія спалахнули нові лісові пожежі. Вогонь наближається до Лос-Анджелеса.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Los Angeles Times.

Вогонь швидко поширюється: менше як за добу згоріло півтора десятки будівель і полум’я загрожує ще 600 будинкам.

Евакуювали вже тисячу людей.

Щоб загасити вогонь, працює пожежний літак, вогонь заливають з повітря.

Фото: в Каліфорнії горять ліси (GettyImages)

Рятувальники кажуть, що займання під контролем. Втім, побоюються нових загорянь через суху та спекотну погоду.

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Калифорния Пожежа
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