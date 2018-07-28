В Калифорнии двое человек стали жертвами лесных пожаров

Лесные пожары в Калифорнии уничтожили более 120 домов

Вследствии лесных пожаров в Калифорнии (США) погибли два человека. Одним из погибших является сотрудник спасательной службы, передает Associated Press.

По данным калифорнийского департамента пожарной безопасности, погибший пожарный Джереми Стоук был задействован во время тушения возгораний на севере штата в округе Шаста. Сотрудники Стоука принесли свои соболезнования его родным.

Также среди погибших оператор бульдозера. Его наняли для ликвидации пожаров.

Сообщается, что пламя уничтожило 125 домов в городе Реддинг, что в 160 километрах от южной границы со штатом Орегон. Вследствии пожаров были эвакуированы 37 тыс. человек.

В округе Хобсон, по данным пожарных, пламенем уничтожено 66 домов. Под угрозой пожаров находятся еще 5 тыс. зданий. Пламя распространялось настолько быстро, что в какой-то момент спасатели прекратили бороться с ним и переключились на эвакуацию населения.

Спасательные службы предполагают, что причиной пожаров могли стать как молнии в лесу, так и искры с газонокосилки на окрестностях жилых районов.

Напомним, 27 июля сообщалось, що при тушении лесного пожара в Северной Каролине (США) погиб один человек, еще трое пострадали. Все потерпевшие являются сотрудниками пожарной бригады.