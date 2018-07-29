В Каліфорнії лісові пожежі стали причиною смерті вже 5 людей, серед них двоє дітей

Масштабні лісові пожежі у Північній Каліфорнії забрали життя 5 людей, серед яких двоє дітей 4 і 5 років

Стало відомо про загибель 70 річної Мелодії Бледсоу та її двох правнуків 5 й 4 років. Про це повідомляє The Associated Press.

В момент наближення вогню до будинку, батьків не було вдома. Хлопчик встиг зателефонувати батьку, однак приїхати він вже не встиг - будівля була знищена вогнем.

Сім'я влаштувала пошуки членів сім'ї, але знайшли їх мертвими.

До гасіння вогню лісових пожеж в Північній Каліфорнії залучено 800 представників Національної гвардії.

Масштабні пожежі охопили частину штату ще в понеділок 23 липня 2018. За цей час рятувальники евакуювали понад 37000 людей.

Нагадаємо, раніше повідомлялось, що в Каліфорнії двоє людей стали жертвами лісових пожеж. За даними каліфорнійського департаменту пожежної безпеки, загиблий пожежний Джеремі Стоук був задіяний під час гасіння загорянь на півночі штату в окрузі Шаста. Також серед загиблих - оператор бульдозера, якого найняли для ліквідації пожеж.