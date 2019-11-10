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В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали киностудию

Новости » Происшествия     10.11.2019 - 08:48
В Калифорнии из-за лесного пожара эвакуировали киностудию
Фото: в Калифорнии эвакуировали киностудию (Burbank Police Department)

Во время тушения пожара пострадал один спасатель

В американском штате Калифорния из-за масштабного лесного пожара провели эвакуацию людей с территории киностудии Warner Brothers вблизи Лос-Анджелеса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Los Angeles Times.

Как сообщается, на территории киностудии Warner Brothers провели эвакуацию в целях безопасности. Сейчас к тушению пожара привлечены около 230 спасателей. Один из сотрудников службы пожарной охраны пострадал и был госпитализирован.

Отмечается, что в настоящее время лесные пожары также наблюдаются вблизи киностудии и парка атракционов Universal Studios, а также в районе Гриффит-парка.

Напомним, ранее сообщалось, что в Калифорнии из-за лесных пожаров объявили красный уровень опасности. Пожары уничтожили и повредили десятки домов, а в некоторых районах была объявлена эвакуация.

Также РБК-Украина писало, что более 180 тысяч жителей Калифорнии были вынуждены покинуть свои дома из-за лесных пожаров, которые усилились из-за ветра и опасно засушливых условий. Пожары стремительно распространяются штатом из-за сильных порывов ветра, которые местами достигают до 38 м/сек.

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