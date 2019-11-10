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У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію

Новини » Надзвичайні події     10.11.2019 - 08:48
У Каліфорнії через лісову пожежу евакуювали кіностудію
Фото: у Каліфорнії евакуювали кіностудію (Burbank Police Department)

Під час гасіння пожежі постраждав один рятувальник

В американському штаті Каліфорнія через масштабну лісову пожежу провели евакуацію людей з території кіностудії Warner Brothers поблизу Лос-Анджелеса. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Los Angeles Times.

Як повідомляється, на території кіностудії Warner Brothers провели евакуацію в цілях безпеки. Наразі до гасіння пожежі залучено близько 230 рятувальників. Один зі співробітників служби пожежної охорони постраждав та був госпіталізований.

Зазначається, що в даний час лісові пожежі також спостерігаються поблизу кіностудії та парку атракціонів Universal Studios, а також в районі Гріффіт-парку.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Каліфорнії через лісові пожежі оголосили червоний рівень небезпеки. Пожежі знищили та пошкодили десятки будинків, а у деяких районах було оголошено евакуацію.

Також РБК-Україна писало, що понад 180 тисяч жителів Каліфорнії були змушені покинути свої будинки через лісові пожежі, які посилилися через вітер і небезпечно посушливі умови. Пожежі стрімко поширюються штатом через сильні пориви вітру, які місцями досягають до 38 м/с.

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