В Калифорнии эвакуировали несколько тысяч человек из-за лесных пожаров

В Калифорнии (США) из-за вспышки лесных пожаров эвакуировали несколько тысяч человек. Как передает РБК-Украина, об этом пишет Bloomberg.

Управление лесного хозяйства и пожарной охраны штата (Cal Fire) сообщает, что в Калифорнии зарегистрированы несколько пожаров. Известно, что эвакуация должна затронуть до 50 тысяч жителей штата.

Распространению пожаров способствуют высокая температура, сухой воздух и сильные порывы ветра. По данным местных СМИ, из-за мер предосторожности компании отключают электричество, из-за чего сейчас без света остаются более 190 тысяч жителей Калифорнии.

Прошлогодние лесные пожары начались в июле 2018 года. Тогда выгорело 459 тысяч акров - это более 185 тысяч гектаров. Также в результате пожара в 2018 году погибли три человека. Причиной возгорания пожарные назвали искру из-под молота или осколок раскаленного металла.

Напомним, по данным исследования в прошлом году общий размер убытков, которые понесло человечество от стихийных бедствий и катастроф, составил около 160 млрд долларов.